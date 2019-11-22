Трамп раскритиковал власти Ирана за отключение интернета в стране

Президент США Дональд Трамп считает, что отключение интернета в Иране говорит о нестабильном положении в стране. Об этом глава Белого дома написал в четверг в Twitter.

«Иран стал настолько нестабильным, что режим отключил весь интернет, чтобы великий иранский народ не мог говорить об ужасном насилии, которое царит в стране, — утверждал он. — Они [иранские власти] хотят все скрыть, думая, что мир не узнает о смертях и трагедии, причиной которым стал иранский режим».

Доступ в интернет в Иране был практически полностью заблокирован 16 ноября после волны протестов из-за повышения цен на бензин. При этом в ограниченном режиме были доступны некоторые онлайн-сервисы банков и ряд СМИ.(ТАСС)