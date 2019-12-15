Трамп раскритиковал Fox News за интервью с экс-главой ФБР

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал Fox News, который планирует показать интервью с экс-директором ФБР Джеймсом Коми и главой комитета палаты представителей по разведке Адамом Шиффом.
«Трудно поверить, что Fox News будет брать интервью у паршивца и совершенно дискредитировавшего себя бывшего директора ФБР Джеймса Коми, а также коррумпированного политика Адама «Вертлявого» Шиффа. Fox так старается быть политически корректным, они совершенно отстранились от провальных дебатов демократов!» — написал Трамп в своем Twitter.
При этом американский президент сам регулярно появляется в эфире этого телеканала — чаще, чем на любых других каналах США. Нередко это происходит в форме телефонного разговора с ведущими программы Fox&Friends, который обычно затягивается на полчаса и более.