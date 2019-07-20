Трамп пытается вызволить из тюрьмы рэпера A$AP Rocky

Президент США Дональд Трамп заявил, что прикладывает все усилия для того, чтобы задержанного в Швеции рэпера A$AP выпустили из тюрьмы, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, о помощи его попросили «афроамериканские друзья» рэпера.

Он также добавил, что его внимание на дело A$AP обратила первая леди страны Меланья Трамп.

Согласно поступившей информации, помощник госсекретаря США по консульским делам Карл Риш приехал на встречу с тремя задержанными американскими гражданами в Швецию, в том числе с рэпером A$AP Rocky.

Исполнителя арестовали 3 июля из-за участия в потасовке в Швеции.