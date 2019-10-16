Трамп проводит с членами конгресса встречу по Турции

Президент США Дональд Трамп проводит встречу в Белом доме с членами конгресса для обсуждения ситуации с Турцией, сообщили в Белом доме.

«Сегодня президент Дональд Трамп встретится с членами конгресса для обсуждения ситуации с Турцией», — следует из заявления.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать представители демократов и республиканцы, возглавляющие комитеты в сенате и палате представителей США.

Ранее обе палаты американского конгресса представили свои законопроекты по введению санкций против Турции за проведение военной операции в Сирии. (РИА Новости)