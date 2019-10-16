Трамп проводит с членами конгресса встречу по Турции

Президент США Дональд Трамп проводит встречу в Белом доме с членами конгресса для обсуждения ситуации с Турцией, сообщили в Белом доме.

«Сегодня президент Дональд Трамп встретится с членами конгресса для обсуждения ситуации с Турцией», — следует из заявления.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать представители демократов и республиканцы, возглавляющие комитеты в сенате и палате представителей США.

Ранее обе палаты американского конгресса представили свои законопроекты по введению санкций против Турции за проведение военной операции в Сирии. (РИА Новости)

| 2019-10-17T00:44:56+00:00 17 октября 2019, 01:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss