Трамп проводит с членами конгресса встречу по Турции

Президент США Дональд Трамп проводит встречу в Белом доме с членами конгресса для обсуждения ситуации с Турцией, сообщили в Белом доме.
«Сегодня президент Дональд Трамп встретится с членами конгресса для обсуждения ситуации с Турцией», — следует из заявления.
Ожидается, что на встрече будут присутствовать представители демократов и республиканцы, возглавляющие комитеты в сенате и палате представителей США.
Ранее обе палаты американского конгресса представили свои законопроекты по введению санкций против Турции за проведение военной операции в Сирии. (РИА Новости)