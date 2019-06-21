Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии в пятницу ситуацию вокруг Ирана и цены на нефть, говорится в сообщении Белого дома, передает РИА Новости.

«Сегодня президент Дональд Трамп поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль Саудом. Два лидера обсудили решающую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке и на глобальном нефтяном рынке. Они также обсудили угрозу эскалации из-за поведения иранского режима», — говорится в сообщении, распространенном Белым домом.