Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии в пятницу ситуацию вокруг Ирана и цены на нефть, говорится в сообщении Белого дома, передает РИА Новости.
«Сегодня президент Дональд Трамп поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль Саудом. Два лидера обсудили решающую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке и на глобальном нефтяном рынке. Они также обсудили угрозу эскалации из-за поведения иранского режима», — говорится в сообщении, распространенном Белым домом.
| 2019-06-21T21:25:11+00:00 21 июня 2019, 23:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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