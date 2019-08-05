Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с главами минюста, ФБР и представителями конгресса, чтобы обсудить, как остановить массовые убийства в стране, два эпизода которых произошли на выходных в Огайо и Техасе, пишет ria.ru.
«Ненависти нет места в нашей стране, и мы позаботимся об этом. Я поговорил с обоими губернаторами, с генпрокурором Уильямом Барром, я поговорил с главой ФБР Кристофером Рэем… поговорил с членами конгресса о том, что мы можем сделать. Многие вещи делаются прямо сейчас», — сказал президент США, общаясь с журналистами стразу после прибытия в аэропорт в Вашингтоне.
Трансляцию вел телеканал Fox News.