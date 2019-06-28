Трамп протянул кулак премьерам Японии и Индии на G20

Глава США Дональд Трамп протянул кулак японскому и индийскому премьерам Синдзо Абэ и Нарендре Моди во время фотографирования на полях G20 в Осаке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский президент протянул политикам кулак, так как фотографы попросили их пожать друг другу руки.

Три лидера сначала не могли понять, как им сделать это одновременно, тогда Трамп сжал правую руку в кулак и протянул своим коллегам.

Как отмечается, Абэ и Моди отреагировали на это со смехом и протянули ему свои кулаки в ответ.