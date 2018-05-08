Трамп против Ирана

Ожидается, что президент США Дональд Трамп сегодня объявит свое решение по ядерной сделке с Ираном. Как узнала газета New York Times, Трамп заявит о несоответствии американским интересам соглашения об иранской ядерной программе и выйдет из сделки.

Мировые лидеры накануне предупредили президента США, что такое решение может привести к войне, а глава Ирана Хасан Рухани пригрозил Вашингтону «историческим сожалением».

6 мая Макрон предупредил, что выход США из договора может привести к войне.

«Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война… Я не думаю, что Дональд Трамп хочет войны», — сказал президент Франции в интервью Spiegel.

Глава Ирана заявил, что власти Соединенных Штатов столкнутся с «историческим сожалением», если покинут ядерную сделку. Также он отметил, то Иран готовит ответ на решение Трампа по этому вопросу.

Адвокат Трампа на прошлой неделе вовсе заявил, что американский президент настроен на смену режима в Иране, отметив, что этот вопрос важнее, чем конфликт Израиля с Палестиной.

Стоит отметить, что желание европейцев соблюдать соглашение в противовес США может стать первым серьезным расколом — эта ситуация фактически ставит ЕС на одну сторону с Россией и Ираном, которые также выступают против разрыва соглашения.

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