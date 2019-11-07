Трамп просил Барра оправдать его действия в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести пресс-конференцию и заявить, что в телефонном разговоре Трампа с украинским лидером не было ничего незаконного, но Барр отказался.

Об этом сообщила газета Washington Post.

Ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией, газета пишет, что Трамп обратился с этой просьбой, когда Белый дом опубликовал небуквальную расшифровку телефонного разговора, в ходе которого Трамп призывал президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность своего соперника-демократа Джо Байдена.

Министерство юстиции выпустило заявление, в котором отметило, что никаких нарушений законодательства о финансировании избирательных кампаний не было, и что «никаких дополнительных действий не требуется».

Однако неясно, почему Барр не захотел пойти дальше этого заявления и не провел пресс-конференцию, как хотел Трамп.

Согласно Washington Post, Трамп говорил сотрудникам Белого дома и другим, что он хочет, чтобы Барр появился перед камерами.