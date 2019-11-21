Трамп прокомментировал слушания с участием Сондленда

Президент Трамп, беседуя с журналистами в среду, отреагировал на проходящие в Комитете по разведке Палаты представителей слушания по делу об импичменте с участием посла США в ЕС Гордона Сондленда, сообщает Голос Америки.

По словам Трампа, слушания показывают, что он не стремился действовать по отношению к Украине по принципу «услуга за услугу».

«Я заметил одну вещь, и, как я бы сказал, это значит, что все это (дело) кончено. ‘Чего вы хотите от Украины?”– спрашивает он меня… – Я по-прежнему слышу все эти разнообразные идеи и теории”».

«Это посол Сондленд говорит со мной, – пояснил Трамп. – … После этого я выключил телевизор. … Это был очень короткий и резко оборванный разговор, который был у него со мной. Говорят – он был в не очень хорошем настроении – у меня всегда хорошее настроение, я не знаю, что это такое. Он только что сказал – он говорит о моем ответе… И вот он, мой ответ, который он воспроизвел, только что воспроизвел. Вы готовы? Ваши камеры работают? “Я не хочу ничего. Вот чего я хочу от Украины. Вот что я сказал. “Я ничего не хочу.” Я сказал это дважды».