Трамп прокомментировал ситуацию с запретом абортов в Алабаме

Президент США Дональд Трамп прокомментировал резонансное решение властей штата Алабама о практически полном запрете абортов. В своих сообщениях, опубликованных в Twitter в воскресенье, 19 мая, он подчеркнул, что решительно выступает за жизнь, за исключением трех случаев — изнасилование, инцест и защита жизни матери.

Трамп также добавил, что аналогичной позиции придерживался и 40-й президент США Рональд Рейган, отмечает «Газета.ру».

Как пишет BBC News, позиция американского лидера по абортам менялась несколько раз. В 1999 году он утверждал, что является сторонником выбора, хотя и ненавидит аборты и всё, что с ними связано. В марте 2016-го он начал позиционировать себя как приверженца позиции «за жизнь». Теперь же он декларирует, что республиканцы должны объединиться, чтобы в 2020 году «одержать победу за жизнь».

16 мая сообщалось, что в Алабаме вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборты на любом сроке беременности . Исключение составляют лишь случаи, когда роды представляют серьезную угрозу для жизни будущей матери. Закон также предусматривает суровое наказание для врачей, которые решатся провести подобную операцию: им может грозить до 99 лет тюрьмы.

Закон, действующий в Алабаме, самый жесткий в серии аналогичных документов, принятых еще в шести американских штатах — Джорджии, Огайо, Юте, Арканзасе, Кентукки, Миссисипи. Еще 16 штатов планируют ужесточить законодательство в области абортов.