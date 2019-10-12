Трамп прокомментировал расследование в отношении своего адвоката

Президент США Дональд Трамп заступился за своего адвоката Рудольфа Джулиани, в отношении которого начала расследование федеральная прокуратура. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в субботу, 12 октября, на своей странице в Twitter.

«Теперь они взялись за легендарного борца с преступностью и величайшего мэра в истории Нью-Йорка Руди Джулиани. Иногда он может показаться немного грубым, но также он отличный парень и прекрасный юрист», — написал Трамп и назвал ситуацию односторонней «охотой на ведьм».

Расследование в отношении Джулиани в Нью-Йорке начали ранее в этот же день. По данным The New York Times, оно касается деятельности адвоката на Украине и якобы имевших место попыток добиться отставки посла США в этой стране.

За день до этого власти США задержали двух выходцев из СССР, которые якобы содействовали Джулиани в том, что касается проведения на Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, ими оказались жители штата Флорида Лев Парнас и Игорь Фруман.

7 октября агентство Associated Press сообщило, что группа бизнесменов из США, которые были связаны с Трампом, хотела оказать влияние на назначение директоров украинской государственной нефтяной компании «Нафтогаз».

По имеющимся данным, все эти попытки были предприняты весной 2019 года. По словам источников агентства, к ним были причастны американские бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Сарджант III, которые являются клиентами Джулиани.

Утверждается, что все эти люди хотели создать своеобразную «дружественную команду». Позже об этом узнал министр энергетики США Рик Перри и посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому включить в совет «Нафтогаза» американцев (lenta.ru)