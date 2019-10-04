Трамп проигнорирует запросы по импичменту, не одобренные конгрессом

Ранее демократы в конгрессе начали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. Американского президента подозревают в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении работавшего в энергетической компании Burisma Хантера Байдена, который является сыном Джо Байдена — одного из претендентов-демократов в президентской гонке 2020 года. Трамп обвинения отрицает.