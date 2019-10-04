Трамп проигнорирует запросы по импичменту, не одобренные конгрессом

Президент США Дональд Трамп и члены его администрации намерены игнорировать запросы, которые им направят в рамках объявленной процедуры импичмента, пока за эту процедуру не проголосует весь состав палаты представителей конгресса, сообщает издание Axios.
Ранее демократы в конгрессе начали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. Американского президента подозревают в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении работавшего в энергетической компании Burisma Хантера Байдена, который является сыном Джо Байдена — одного из претендентов-демократов в президентской гонке 2020 года. Трамп обвинения отрицает.
«Белый дом планирует в пятницу отправить спикеру (палаты представителей) Нэнси Пелоси письмо, утверждая, что президент Трамп и его команда могут игнорировать требования законодателей до тех пор, пока она (палата – ред.) не проведет голосование в полном составе, официально одобрив процедуру импичмента», — сообщает издание со ссылкой на свои источники.(РИА Новости)
| 2019-10-04T09:16:20+00:00 4 октября 2019, 10:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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