Трамп проходит медицинское обследование

Президент США Дональд Трамп начал проходить медобследование, чтобы не тратить на это время в выборный 2020 год.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«Предчувствуя очень плотный 2020 год, президент воспользовался свободным уикендом в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановое ежегодное медицинское обследование физического здоровья в госпитале имени Уолтера Рида», — сказала она.

Последний раз он проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда состояние здоровья Трампа было признано «в целом хорошим».

Его вес тогда составил 110,22 килограмма (при 108,4 килограмма годом ранее) при росте 192 сантиметра, давление — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.

| 2019-11-17T01:19:03+00:00 17 ноября 2019, 04:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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