Трамп продолжил угрозы в адрес Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что последствия для Турции из-за военной операции в Сирии могут быть «гораздо шире, чем только санкции», сообщает РИА Новости.

«Я пойду на гораздо большее, чем санкции. Я согласен с санкциями и даже более жесткими (мерами), чем санкции», — сказал он журналистам.

Трамп вновь повторил, что «разрушит» турецкую экономику, если Анкара будет проводить наступление против курдов.

В тоже время Трамп заявил, что террористы из Рабочей партии Курдистана (РКК) являются врагами Турции и назвал ошибкой Обамы их появление в Сирии.

Таким образом Трамп продолжает свои противоречивые заявления.