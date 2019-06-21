Трамп продлил санкции против КНДР

В частности, эти санкции относятся к распространению ядерных материалов и другим действиям КНДР, которые, как считают США, нарушают стабильность в регионе.

США ведут переговоры с КНДР о денуклеаризации, но не раз заявляли, что не будут снимать санкции, пока не будет достигнуто ядерное разоружение Северной Кореи.