Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы

«Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава изменила результаты голосования на каких-либо выборах в США, иностранные державы исторически стремились использовать в своих интересах свободную и открытую политическую систему Америки. В последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства», — говорится в заявлении Трампа.