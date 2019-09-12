Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы

Президент США Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы, следует из опубликованного документа в Федеральном реестре США, передает РИА Новости.
Ранее Трамп также продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы». Исполнительный указ о санкциях за вмешательство был подписан 12 сентября 2018 года с возможностью ежегодного продления.
«Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава изменила результаты голосования на каких-либо выборах в США, иностранные державы исторически стремились использовать в своих интересах свободную и открытую политическую систему Америки. В последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства», — говорится в заявлении Трампа.
| 2019-09-12T09:15:59+00:00 12 сентября 2019, 11:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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