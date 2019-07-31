Трамп продлил на год режим чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом в Ливане

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год так называемый режим чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом в Ливане. Одновременно с этим пролонгируется действие положений исполнительного указа, который позволяет США вводить санкции против лиц, «подрывающих демократические институты» в этой стране, сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

В тексте специального уведомления напоминается, что данный режим был введен предшественником Трампа Джорджем Бушем — младшим в связи с «необычной и экстраординарной угрозой для национальной безопасности и зарубежной политики Соединенных Штатов», которая исходила от тех, кто подрывает работу «ливанского легитимного и демократически избранного правительства или демократических институтов».

Речь также идет о людях, которые предпринимали усилия по «восстановлению контроля со стороны Сирии или способствовали сирийскому влиянию в Ливане». «Подобные действия приводят к политической и экономической нестабильности в стране и регионе», — говорится в документе.

Как отмечает Белый дом, сейчас такая активность продолжается. В частности, происходит передача вооружения, в том числе высокотехнологичного, шиитской группировке «Хезболлах», что подрывает суверенитет страны, а также угрожает нацбезопасности США.(ТАСС)