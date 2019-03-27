Трамп продлил действие режима ЧП из-за киберугроз

Президент США Дональд Трамп продлил на год введенное еще Бараком Обамой в 2015 году чрезвычайное положение в связи с угрозой кибератак, сообщает korrespondent.net.
В своем послании Конгрессу Трамп отметил, что вредоносные действия в киберпространстве продолжают представлять чрезвычайную угрозу для США.
По словам Трампа, киберугрозы во многом исходят из-за рубежа и угрожают национальной безопасности, политике и экономике США.
«В этой связи я счел необходимым продолжить режим чрезвычайного положения, объявленного в исполнительном указе 13694», – заявил американский лидер.
Напомним, 1 апреля 2015 года тогдашний президент США Барак Обама подписал сроком на один год указ о режиме ЧП из-за кибератак. Затем действие документа было продлено еще несколько раз.
| 2019-03-27T09:56:48+00:00 27 марта 2019, 12:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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