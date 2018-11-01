Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил в среду действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В указе глава государства выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой отрасли. «После пристальной оценки доклада, направленного в Конгресс США информационным управлением министерства энергетики <…>, и других соответствующих факторов, в том числе экономических условий в мире и увеличения добычи топлива некоторыми странами, а также мирового уровня незадействованных нефтедобывающих мощностей и наличия стратегических резервов, я пришел к выводу, что <…> в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями», — отметил глава государства.

Американский лидер пообещал «пристально следить за ситуацией».

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