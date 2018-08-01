Трамп призвал закрыть расследование «российского вмешательства»

«Боб Мюллер (Роберт Мюллер, спецпрокурор США, ведущий расследование «вмешательства» в выборы и вменяемых кампании Трампа связей с Москвой) по уши в конфликте интересов, и 17 злых демократов, которые делают для него грязную работу – это полный позор для США», — продолжил президент.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Трамп заявлял в прошлом, что расследование против него еще на стадии предвыборной кампании вели его политические враги в сговоре с частью спецслужб. Само расследование Трамп называет «охотой на ведьм».