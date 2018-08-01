Трамп призвал закрыть расследование «российского вмешательства»

Президент США Дональд Трамп призвал генпрокурора США Джеффа Сешнса прекратить расследование вменяемого России вмешательства в выборы в США, чтобы не «запятнать» Америку еще больше, об этом он написал в своем Twitter в среду.
«Генпрокурору Джеффу Сешнсу следует прекратить эту охоту на ведьм прямо сейчас, пока это не стало бросать пятно на нашу страну еще больше», — написал Трамп.

«Боб Мюллер (Роберт Мюллер, спецпрокурор США, ведущий расследование «вмешательства» в выборы и вменяемых кампании Трампа связей с Москвой) по уши в конфликте интересов, и 17 злых демократов, которые делают для него грязную работу – это полный позор для США», — продолжил президент.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Трамп заявлял в прошлом, что расследование против него еще на стадии предвыборной кампании вели его политические враги в сговоре с частью спецслужб. Само расследование Трамп называет «охотой на ведьм».

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| 2018-08-01T18:04:46+00:00 1 августа 2018, 20:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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