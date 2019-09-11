Трамп призвал все госучреждения приспустить флаги в память о жертвах 11 сентября 2001 года

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение приспустить флаги на всех государственных учреждениях страны в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Соответствующее постановление опубликовано в ночь на среду на официальном сайте Белого дома.

«Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, провозглашаю 11 сентября 2019 года Днем патриота, — говорится в тексте. — Я призываю все департаменты, ведомства и государственные учреждения США приспустить флаг Соединенных Штатов в День патриотизма в знак памяти о погибших 11 сентября 2001 года».

11 сентября 2001 года боевики-смертники из террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в США захватили пассажирские самолеты и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра (в Нью-Йорке) и в здание Пентагона (округ Арлингтон, штат Вирджиния). Четвертый захваченный лайнер разбился близ города Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли около 3 тыс. человек, свыше 6 тыс. — получили ранения.