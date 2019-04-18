Трамп призвал разобраться в причинах начала расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заверил, что не вступал в сговор с другой страной и никогда не пойдет на противозаконные действия такого рода.

«У меня хороший день: ни сговора, ни создания препятствий правосудию, — сказал в четверг американский лидер, комментируя на мероприятии в Белом доме с участием военнослужащих США основные выводы итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. — Кстати, этого [сговора и создания препятствий правосудию] никогда не было и никогда не будет».

«Надо сказать, что мы должны добраться до сути произошедшего. Такого никогда не должно случиться [опять] <…>. Этого не должно вновь произойти ни с каким президентом [США], этой фальшивки», — заявил Трамп, имея в виду разбирательство, которое проводил Мюллер.