Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.

Как передает ТАСС, об этом американский лидер заявил в пятницу журналистам в Вашингтоне.

«Цены на горючее снижаются, — сказал Трамп, выступление которого транслировал телеканал CNN. — Я позвонил в ОПЕК и сказал: «Вам нужно снизить их». И цены на горючее снижаются».

Американский лидер не пояснил, когда и с кем именно из представителей организации или входящих в нее государств он говорил.

Трамп ранее неоднократно призывал ОПЕК увеличить добычу нефти и воздержаться от мер по поддержанию цен на нее.

| 2019-04-26T19:00:34+00:00 27 апреля 2019, 00:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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