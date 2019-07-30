Трамп призвал Китай не надеяться на победу демократов

Президент США Дональд Трамп предупредил руководство Китая, что оно не должно затягивать торговые переговоры с Вашингтоном в надежде на то, что на следующих президентских выборах в Америке победят демократы, готовые пойти на уступки Пекину. Соответствующее заявление лидер-республиканец опубликовал во вторник на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

Трамп выразил недовольство тем, что Китай не выполняет свое обещание увеличить закупки в США сельскохозяйственной продукции в качестве жеста доброй воли для достижения соглашения с Соединенными Штатами об урегулировании спора в сфере торговли. «Моя команда ведет с ними [с китайской стороной] переговоры сейчас, но они все время изменяют сделку в конце концов в свою пользу», — посетовал американский президент.

«Возможно, они дожидаются наших выборов, чтобы увидеть, не получим ли мы одного из этих типов-демократов, таких как сонный Джо (Джозеф Байден)», — добавил Трамп. «Тогда они заключат прекрасную сделку, как в последние 30 лет, и продолжат обирать США, еще больше и еще лучше, чем раньше».

Трамп предупредил руководство Китая, что он уверен в своей победе на выборах президента США в 2020 году и что в случае его переизбрания его администрация займет гораздо более жесткую позицию на торговых переговорах с КНР.