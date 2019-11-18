Трамп призвал Ким Чен Ына «действовать быстро»

Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «действовать быстро» и заключить соглашение с Соединенными Штатами, отреагировав на критику Пхеньяна в адрес политического соперникаТрампа, бывшего вице-президента Джо Байдена, сообщает Голос Америки.

Трамп, который трижды встречался с Ким Чен Ыном с 2018 года, обсуждая с ним прекращение ракетной и ядерной программ КНДР, обратился к нему напрямую, назвав его «господин председатель».

В своем твите Трамп обратился к Ким Чен Ыну: «Вы должны действовать быстро и заключить соглашение». Намекая на возможную встречу, он закончил твит фразой «Скоро увидимся!»

Ранее Пхеньян потребовал от Вашингтона до конца года проявить больше гибкости на переговорах, но в четверг Северная Корея заявила, что она отклонила предложение США о новом диалоге.

Министр обороны США Марк Эспер, находящийся в Таиланде, в воскресенье сообщил о переносе американо-южнокорейских усилий в попытке поддержать застопорившееся продвижение к миру.