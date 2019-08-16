Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу по ситуации в Джамму и Кашмире

Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом ситуацию в регионе Джамму и Кашмир и призвал к снижению напряжённости путём диалога, сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Президент подчеркнул важность снижения напряженности между Индией и Пакистаном на основе двустороннего диалога в отношении ситуации в Джамму и Кашмире», — говорится в сообщении.
Также лидеры двух стран обсудили развитие отношений между США и Пакистаном, в том числе с учётом импульса, который был им придан по итогам визита пакистанского премьера в Вашингтон в июле.
| 2019-08-16T22:51:51+00:00 16 августа 2019, 22:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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