Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу по ситуации в Джамму и Кашмире

Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом ситуацию в регионе Джамму и Кашмир и призвал к снижению напряжённости путём диалога, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент подчеркнул важность снижения напряженности между Индией и Пакистаном на основе двустороннего диалога в отношении ситуации в Джамму и Кашмире», — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран обсудили развитие отношений между США и Пакистаном, в том числе с учётом импульса, который был им придан по итогам визита пакистанского премьера в Вашингтон в июле.