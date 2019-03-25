Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Декларация была подписана в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Это должно было произойти десятилетия назад», — сказал Трамп.

По его словам, Израиль взял под контроль Голанские высоты в 1967 году, чтобы защитить себя от угроз. Трамп отметил, что теперь Израилю нужно защищаться от Ирана и террористических групп в Сирии, включая «Хезболлах», которая может предпринять потенциальные атаки.

| 2019-03-25T21:17:00+00:00 25 марта 2019, 21:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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