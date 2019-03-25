Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Декларация была подписана в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Это должно было произойти десятилетия назад», — сказал Трамп.

По его словам, Израиль взял под контроль Голанские высоты в 1967 году, чтобы защитить себя от угроз. Трамп отметил, что теперь Израилю нужно защищаться от Ирана и террористических групп в Сирии, включая «Хезболлах», которая может предпринять потенциальные атаки.