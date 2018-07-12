Трамп пригрозил выходом США из НАТО

Американский президент Дональд Трамп на саммите в Брюсселе мог пригрозить союзникам по НАТО выходом США из альянса, в случае, если они незамедлительно не повысят расходы на оборону до двух процентов от объема ВВП. Об этом в четверг, 12 июля, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их данным, Вашингтон может якобы решиться на «действия в одностороннем порядке», если государства не подтвердят свою приверженность цели в два процента ВВП, до которых должны возрасти к 2024 году траты государств — членов альянса на военные нужды.

В то же время два источника Reuters передали, что угроз о выходе со стороны США не прозвучало, тем не менее тональность высказываний главы Белого дома была еще более жесткой, чем ранее, причем под огонь критики снова попала Германия, а также Испания и Бельгия.

По информации корреспондента DW, первое закрытое заседание 12 июля было посвящено Украине и Грузии. В ходе него Трамп вновь подверг обвинениям союзников США по альянсу.

После чего переговоры были продолжены уже в ограниченном формате, поскольку обсуждать внутренние вопросы НАТО, такие как расходы на оборону, могут лидеры лишь стран альянса.

Однако, президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после специального заседания на саммите в Брюсселе, которое прошло при участии только членов альянса — без представителей Украины и Грузии — и было посвящено целевым показателям расходов НАТО на оборону, подтвердил свою приверженность ценностям Североатлантического альянса.

По словам американского лидера, он мог бы принять решение о выходе Вашингтона из альянса без одобрения Конгресса США, однако не считает это необходимым.

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