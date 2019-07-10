Трамп пригрозил ужесточить санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что намерен вскоре существенно ужесточить экономические санкции в отношении Ирана, в то время как Вашингтон обвиняет Тегеран в «ядерном вымогательстве» из-за нарушения условий международного соглашения, нацеленного на ограничение иранской ядерной программы, сообщает Голос Америки.

«У Ирана нет никаких достоверных причин расширять свою ядерную программу, и это нельзя расценивать иначе как грубую и очевидную попытку вымогательства у международного сообщества», – заявила американская делегация на экстренном заседании Международного агентства по атомной энергии.

Вашингтон призвал Иран, недавно нарушивший установленные соглашением лимиты запасов обогащенного урана, «отменить недавно предпринятые шаги в ядерной сфере и остановить любые планы дальнейшего продвижения в будущем».

При этом США заявляют, что открыты для новых переговоров с Тегераном без предварительных условий, и допускают «возможность полной нормализации отношений».