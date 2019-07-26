Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил французскому президенту Эммануэлю Макрону санкциями. Как передает Газета.Ru, об этом он написал в твиттере.

По его словам, санкции станут ответом на налог, который был введен французским государством в отношении цифровых компаний.

Он отметил, что Франция ввела цифровой налог на «прекрасные американские технологические компании», что имеет право делать только их родная страна — Соединенные Штаты.

В связи с этим, подчеркнул Трамп, США вскоре объявят об ответных мерах на «глупость Макрона».

«Я всегда говорил, что американское вино лучше французского», — подчеркнул Трамп.

До этого Франция ввела налог на цифровые сервисы по типу Facebook или Amazon в размере 3%.