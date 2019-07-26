Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил французскому президенту Эммануэлю Макрону санкциями. Как передает Газета.Ru, об этом он написал в твиттере.

По его словам, санкции станут ответом на налог, который был введен французским государством в отношении цифровых компаний.

Он отметил, что Франция ввела цифровой налог на «прекрасные американские технологические компании», что имеет право делать только их родная страна — Соединенные Штаты.

В связи с этим, подчеркнул Трамп, США вскоре объявят об ответных мерах на «глупость Макрона».

«Я всегда говорил, что американское вино лучше французского», — подчеркнул Трамп.

До этого Франция ввела налог на цифровые сервисы по типу Facebook или Amazon в размере 3%.

| 2019-07-26T21:53:36+00:00 26 июля 2019, 23:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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