Трамп пригрозил остановить работу правительства

Президент США Дональд Трамп угрожает остановить работу правительства, если демократы не проголосуют за «безопасность границ», что включает строительство стены на границе с Мексикой.

«Мне придется «прекратить работу» правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, что включает строительство стены! Необходимо избавиться от лотереи, поимки, освобождения и тому подобного и, наконец, перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы к нам в страну приезжали выдающиеся люди», — написал Трамп в своем Twitter, передает ria.ru.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, которым предписал по возможности не разлучать детей и родителей при задержании незаконных иммигрантов на границе США. Президент пошел на уступки под давлением оппозиции, части собственных однопартийцев и общественного мнения. Вопрос о разлучении семей спровоцировал нечто вроде политического кризиса в стране незадолго до промежуточных выборов ноября. Тем временем республиканцы в палате представителей намерены проголосовать по законопроекту, призванному решить проблему на более долгосрочной основе.

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