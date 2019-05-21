Трамп пригрозил Ирану «огромной силой» в случае агрессии против США

США ответят «огромной силой» в случае агрессии Ирана против Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.
«Я думаю, что Иран совершит огромную ошибку, если они что-то сделают. Это будет встречено огромной силой», — сказал он журналистам.
Ранее Трамп заявил в своем аккаунте в Twitter, что «если Иран захочет побороться, это будет его официальным концом».
США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на «признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов».
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
| 2019-05-21T09:06:31+00:00 21 мая 2019, 09:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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