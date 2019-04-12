Трамп пригрозил демократам размещением нелегалов только в городах-убежищах

Города-убежища (Sanctuary city, в действительности это может быть штат, округ или отдельный муниципалитет) не передают данных об иммиграционном статусе человека правоохранительным органам или федеральным властям, не осуществляют депортацию. Трамп многократно угрожал ранее, что прекратит федеральное финансирование тех административных единиц, которые дают укрытия нелегальным мигрантам.