Трамп пригласил Эрдогана посетить Вашингтон

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в воскресенье телефонные переговоры, в ходе которых они, в частности, обсудили вопрос создания зоны безопасности в Сирии.

Как передает  ТАСС, об этом говорится сообщении канцелярии турецкого лидера.

«В ходе переговоров, помимо двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями касательно создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии», — отмечается в заявлении.

Кроме того, Трамп пригласил Эрдогана посетить Вашингтон в ноябре.

«Лидеры договорились по приглашению президента США Дональда Трампа провести переговоры в Вашингтоне в следующем месяце», — отмечается в сообщении.

| 2019-10-07T01:07:38+00:00 7 октября 2019, 06:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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