Трамп прибыл в Осаку без жены

Президент США Дональд Трамп прибыл в японский город Осака, где в пятницу и субботу пройдет саммит лидеров стран «большой двадцатки», но на этот раз без супруги Мелании, а в сопровождении дочери Иванки Трамп.

Трансляция прибытия мировых лидеров ведется в Международном пресс-центре.

Дональда Трампа у трапа самолета приветствовал глава МИД Японии Таро Коно.

Примечательно, что на прошлом саммите «большой двадцатки» в Аргентине Мелания сопровождала своего супруга. Журналисты, наблюдавшие за трансляцией на экранах в пресс-центре, даже отпустили пару шуток на счет возможных ссор в президентской чете.

| 2019-06-27T14:39:16+00:00 27 июня 2019, 15:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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