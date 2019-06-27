Трамп прибыл в Осаку без жены

Президент США Дональд Трамп прибыл в японский город Осака, где в пятницу и субботу пройдет саммит лидеров стран «большой двадцатки», но на этот раз без супруги Мелании, а в сопровождении дочери Иванки Трамп.

Трансляция прибытия мировых лидеров ведется в Международном пресс-центре.

Дональда Трампа у трапа самолета приветствовал глава МИД Японии Таро Коно.

Примечательно, что на прошлом саммите «большой двадцатки» в Аргентине Мелания сопровождала своего супруга. Журналисты, наблюдавшие за трансляцией на экранах в пресс-центре, даже отпустили пару шуток на счет возможных ссор в президентской чете.