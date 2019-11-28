Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, он встретился с президентом республики Ашрафом Гани. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters. По его данным, лидер Соединенных Штатов встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и посетил дислоцированные в стране американские войска.

На прошлой неделе американский президент пообщался с коллегой из Афганистана по телефону и пригласил его приехать в Вашингтон с официальным визитом. Лидеры также обсудили состоящий из семи пунктов план по достижению мира с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Во время беседы Трамп также поблагодарил Гани за содействие в деле освобождения американского и австралийского профессоров, которые были захвачены боевиками радикального движения «Талибан» в августе 2016 года в Американском университете в Кабуле.(ТАСС)

| 2019-11-28T23:20:06+00:00 28 ноября 2019, 23:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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