Трамп предупреждает президента Ирана: «Никогда не грозите США»

Президент США Дональд Трамп предостерег иранского президента Хасана Рухани от угроз в адрес Соединенных Штатов своей публикацией в Twitter, последовавшей вскоре после того, как госсекретарь Майк Помпео выступил с критической речью в адрес лидеров Ирана.

«Иранскому президенту Рухани: Никогда более не грозите США, или вы испытаете последствия, которые мало кто испытывал до сих пор в истории. Мы больше не являемся страной, которая поддерживает ваши безумные речи насилия и смерти. Будьте осторожны!» – написал Дональд Трамп вечером в понедельник.

Это стало ответом президента США на опубликованные ранее сообщения о том, что президент Ирана Хасан Рухани, выступая в Тегеране, предостерег Трампа от того, чтобы «играть с хвостом льва, о чем можно пожалеть».

«Америка должна знать, что мир с Ираном – это основа мира для всех, а война с Ираном – это основа всеобщей войны», – добавил Рухани.

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