Трамп предпочел бы переговоры с Хасаном Роухани, но возможность военной операции против Ирана не исключает

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана. Об этом глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Британии, заявил в интервью телеканалу ITV. Оно было показано в среду, сообщает ТАСС.

«Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая возможность», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего, считает ли президент, что ему придется применить военную силу против Ирана.

Трамп сообщил, что он допускает переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. «Да, конечно, я предпочел бы переговоры», — сказал он, отвечая вопрос ведущего, готов ли он к переговорам с иранским коллегой. «Он [Хасан Роухани] сказал недавно, что не хочет возводить стену с Соединенными Штатами», — отметил Трамп, добавив, что единственная возможность добиться этого — гарантировать, чтобы у Ирана не появилось ядерного оружия.