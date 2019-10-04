Трамп предложил создать альтернативу «фальшивому» CNN

Президент США Дональд Трамп снова выступил с критикой телеканала CNN и предложил создать ему альтернативу. Об этом сообщается в стенограмме на сайте Белого дома.

По мнению американского лидера, телеканал сильно вредит репутации США за пределами страны, где CNN оказывает более сильное влияние.

Он также отметил, что и другие американские СМИ, например «Радио Свобода» и «Голос Америки, не справляются со своей работой.

Трамп выступил с предложением нанять «действительно талантливых людей» и «обрести настоящий голос, а не фальшивый».(Газета.Ru)

| 2019-10-04T10:23:19+00:00 4 октября 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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