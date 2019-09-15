Трамп предложил Саудовской Аравии военную помощь

После атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом.

Согласно пресс-службе Белого дома, американский лидер заявил своему собеседнику, что США готовы предоставить своему союзнику военную помощь. Трамп также сказал, что атака на саудовские НПЗ будет иметь негативные последствия для американской и мировой экономики, передает NEWSru.co.il.

В свою очередь наследный принц Мухаммад  ответил, что Эр-Рияд способен отразить террористическую агрессию самостоятельно, и намерен это сделать.

«США самым решительным образом осуждают атаку на критически важную энергетическую инфраструктуру. Администрация следит за ситуацией, готова поддержать стабильность рынка нефти и обеспечить бесперебойную поставку энергоносителей», — сообщил заместитель пресс-секретаря Джуд Дир.

| 2019-09-15T14:27:13+00:00 15 сентября 2019, 15:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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