Трамп предложил Apple принять участие в создании 5G в США

Президент США Дональд Трамп предложил корпорации Apple и ее главе Тиму Куку принять участие в создании инфраструктуры для работы телекоммуникационных сетей пятого поколения (5G) в Соединенных Штатах. Об этом глава государства в четверг написал в своем Twitter.

«Во время моего вчерашнего визита в Остин, Техас, <…> я попросил Тима Кука посмотреть, сможет ли он задействовать Apple в создании 5G в США. У них есть все для этого — деньги, технологии, видение и Кук!» — отметил Трамп.

В среду американский президент посетил в Остине принадлежащее Apple предприятие по сборке компьютеров.

5G — пятое поколение технологий передачи данных, предусматривающее гораздо большую по сравнению с четвертым поколением пропускную способность.(ТАСС)