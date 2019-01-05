Трамп предложил Apple перенести производство из Китая в США

Президент США Дональд Трамп предлагал главе корпорации Apple Тиму Куку перенести производство своей продукции из Китая в Соединенные Штаты.

Как передает Reuters, американский лидер сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Apple — чудесная компания. Но не забывайте: Apple производит свои товары в Китае. Я предлагал Тиму Куку, моему хорошему другу: «Производите свои товары в Соединенных Штатах, постройте прекрасные производственные площадки», — сказал президент.

Дональд Трамп не отметил, какой ответ поступил от главы компании на такое предложение.

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| 2019-01-05T10:52:24+00:00 5 января 2019, 15:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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