Трамп предложил Apple перенести производство из Китая в США

Президент США Дональд Трамп предлагал главе корпорации Apple Тиму Куку перенести производство своей продукции из Китая в Соединенные Штаты.

Как передает Reuters, американский лидер сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Apple — чудесная компания. Но не забывайте: Apple производит свои товары в Китае. Я предлагал Тиму Куку, моему хорошему другу: «Производите свои товары в Соединенных Штатах, постройте прекрасные производственные площадки», — сказал президент.

Дональд Трамп не отметил, какой ответ поступил от главы компании на такое предложение.

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