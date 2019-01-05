Трамп предложил Apple перенести производство из Китая в США

Президент США Дональд Трамп предлагал главе корпорации Apple Тиму Куку перенести производство своей продукции из Китая в Соединенные Штаты.
Как передает Reuters, американский лидер сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Apple — чудесная компания. Но не забывайте: Apple производит свои товары в Китае. Я предлагал Тиму Куку, моему хорошему другу: «Производите свои товары в Соединенных Штатах, постройте прекрасные производственные площадки», — сказал президент.
Дональд Трамп не отметил, какой ответ поступил от главы компании на такое предложение.