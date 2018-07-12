Трамп предал гласности текст письма Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил «очень хорошее» письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, в которой тот высоко оценил усилия Трампа по улучшению отношений между странами и имплементации совместного заявления, подписанного ими по итогам июньского саммита в Сингапуре, сообщает «Голос Америки».

Трамп опубликовал в своем «Твиттере» фотографию письма и его перевод на английский. По словам президента, послание северокорейского лидера демонстрирует, что «происходит огромный прогресс».

«Я глубоко убежден, что твердая воля, искренние усилия и уникальный подход, которые проявляем я сам и Ваше превосходительство господин президент с целью открыть новое будущее в отношениях между КНДР и США, определенно даст результаты», – написал Ким Чен Ын.

Между тем в четверг поступили сообщения, что северокорейская сторона не явилась на переговоры с представителями США по поводу репатриации останков американских военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны в начале 1950-х годов, что стало очередным признаком напряженности в отношениях между двумя странами.

Американская сторона рассчитывала, что северокорейская делегация явится на переговоры в демилитаризованной зоне после того, как госсекретарь Майк Помпео счел, что сумел достичь договоренности об этой встречи в ходе своего визита в Пхеньян на прошлой неделе.

Однако представители Министерства обороны США и командования ООН впустую прождали северокорейскую делегацию, не получив никакого объяснения ее отсутствия, сообщают южнокорейской информагентство «Рёнхап» и представители властей США, побеседовавшие с CNN и Washington Post.

«Мы были готовы, – заявил один из источников. – Но этого не произошло. Они не явились».

Как сообщает южнокорейский МИД, представители вооруженных сил КНДР пытаются договориться о встрече в воскресенье и хотят обсудить репатриацию с американским генералом.

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