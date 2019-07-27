Трамп позвонил Джонсону и обсудил Иран

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры. Об этом сообщает Reuters.

«Да, я говорил с ним по телефону. Я поздравил его. Он является моим другом», — отметил Трамп. По словам президента США, Великобритания «давно нуждалась» в нем.

Отмечается, что политики обсудили напряженную ситуацию в Иране, а также значимые положения торговых отношений между странами.

Уточняется, что они договорились о встрече. Встреча Трампа и Джонсона должна пройти на саммите G20, который состоится в августе во Франции.

| 2019-07-27T09:18:34+00:00 27 июля 2019, 10:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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