Трамп пожаловался, что лишился всех друзей, когда стал президентом

Президент США Дональд Трамп в четверг в шутку пожаловался, что лишился всех друзей, когда возглавил американскую администрацию.

Выступая перед сторонниками в Миннесоте, американский лидер рассказал, как недавно разговаривал со своим другом. Темой беседы, помимо прочего, был скандал вокруг июльской телефонной беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Он сказал: «Президент». Я ответил: «Зови меня Дональдом, ты звал меня Дональдом в течение 35 лет». <…> Я потерял всех своих друзей, потому что они боятся со мной говорить, честно говоря, я президент, теперь они не могут со мной говорить», — сказал Трамп.

По мнению главы Белого дома, проблема в уважении, которое люди испытывают к должности главы государства. «Я хочу, чтобы кто-нибудь звал меня Дональдом», — подытожил Трамп. В ответ на это собравшаяся толпа начала скандировать его имя.

Большую часть выступления при этом Трамп посвятил критике в адрес демократов, начавших в его отношении процедуру импичмента.(ТАСС)