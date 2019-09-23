Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему не дают Нобелевскую премию, сообщает РИА Новости.
«Я бы получил Нобелевскую премию за много разных вещей, если бы они давали ее по-честному, а они этого не делают», — заявил Трамп журналистам на встрече с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Трамп напомнил, что его предшественнику Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию мира в 2009 году.
«Они дали премию Обаме сразу после того, как он занял пост президента, и он сам не мог понять, за что он ее получил. И знаете что? Это единственное, в чем я с ним согласен», — сказал Трамп.
Обама получил премию с формулировкой «за усилия по укреплению международной дипломатии».