Президент США Дональд Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.
«Если они хотят поговорить, я доступен», — сказал он в четверг журналистам.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США намерены вести переговоры с Ираном, давно пора сформулировать, что они готовы предложить Ирану по ядерной сделке.
Иранский президент Хасан Роухани также ранее не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.