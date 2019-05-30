Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.
«Если они хотят поговорить, я доступен», — сказал он в четверг журналистам.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США намерены вести переговоры с Ираном, давно пора сформулировать, что они готовы предложить Ирану по ядерной сделке.
Иранский президент Хасан Роухани также ранее не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.
| 2019-05-30T17:21:38+00:00 30 мая 2019, 21:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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