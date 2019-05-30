Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.

«Если они хотят поговорить, я доступен», — сказал он в четверг журналистам.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США намерены вести переговоры с Ираном, давно пора сформулировать, что они готовы предложить Ирану по ядерной сделке.