Трамп потребовал реформировать ВТО

В документе подчеркивается, что «7 из 10 самых богатых экономик мира, измеряемых валовым внутренним продуктом на душу населения по паритету покупательной способности, — Бруней, Гонконг, Кувейт, Макао, Катар, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты — в настоящее время претендует на статус развивающейся страны». Мексика, Южная Корея и Турция также претендуют на этот статус.

«Китай наиболее ярко иллюстрирует это. Со времени вступления в ВТО в 2001 году Китай продолжал настаивать на том, что он является развивающейся страной… Соединенные Штаты никогда не принимали претензию Китая на статус развивающейся страны, и практически каждый текущий экономический показатель опровергает претензии Китая», — следует из меморандума.