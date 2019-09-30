Трамп потребовал арестовать демократа за искажение его разговора с Зеленским

Американский президент Дональд Трамп заявил, что председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа нужно арестовать за то, что он обнародовал фальшивые факты из его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в твиттере.

До этого Трамп уже говорил, что Шифф преподносит стенограмму разговора таким образом, чтобы дискредитировать его.

«Арест за измену», — потребовал Трамп.

По мнению президента, он незаконно предоставил фальшивое заявление о его разговоре с Зеленским. Эти слова услышали в конгрессе, а также американцы.

«Он [Шифф] сделал вид, что это моя самая важная часть моего призыва к президенту Украины и зачитал вслух», — пожаловался Трамп.

По его мнению, слова Шиффа не имели ничего общего с правдой. Он предложил арестовать главу комитету по разведке.

| 2019-09-30T16:54:08+00:00 30 сентября 2019, 21:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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